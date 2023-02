Mamă și fiu și-au lăsat vecinul într-o baltă de sânge. Din răzbunare… Un barbat a ramas intr-o balta de sange dupa ce a fost lovit cu parii de vecina și fiul acesteia. Cei doi s-ar fi razbunat dupa ce victima ar fi agresat-o pe femeie cu puțin timp inainte. Caz grav in Buduș, aseara. Un barbat a fost lasat intr-o balta de sange, in propria curte, de vecina și fiul acesteia. Totul s-ar fi intamplat din razbunare. Surse judiciare au declarat, pentru Bistrițeanul.ro, ca femeia ar fi mers in vizita la vecinul ei, fiind agresata de acesta. A reușit sa plece, dar s-a intors cu fiul ei, ca sa se razbune. Livia și Dorel aveau doua bate mai groase, cu care l-au lovit pe… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

