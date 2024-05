Stiri pe aceeasi tema

- Iata cine este noul judecator care se va ocupa de dosarul lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a provocat tragicul accident de la 2 Mai. Ancuța Popoviciu, cea ce a facut numeroase gafe, a fost transferata.

- Familiile tinerilor uciși de Vlad Pascu anul trecut, in localitatea 2 Mai, s-au constituit parți civile și solicita sume uriașe drept daune morale și materiale. Accidentul de la 2 Mai s-a soldat cu uciderea, pe loc, a Robertei Dragomir și a lui Sebastian Olariu. Alți trei tineri au fost raniți. Cei…

- "Atata vreme cat te trezesti la aproape, si spun aproape ultimul termen pentru ca noi, cu totii, ne-am pus de acord ca aceste concluzii pe fondul cauzei sa fie facute, sa fie puse intr-o sedinta separata, deci cel mai sigur se va stabili un nou termen de judecata, dar dupa ce vom audia martorii, (...)…

- "Atata vreme cat te trezesti la aproape, si spun aproape ultimul termen pentru ca noi, cu totii, ne-am pus de acord ca aceste concluzii pe fondul cauzei sa fie facute, sa fie puse intr-o sedinta separata, deci cel mai sigur se va stabili un nou termen de judecata, dar dupa ce vom audia martorii, (...)…

- Mama Robertei, tanara ucisa in accidentul d ela 2 Mai, judetul Constanta este prezenta si la Judecatoria Mangalia azi, 18 aprilie 2024, cand a fost anuntat un termen nou in dosarul lui Vlad Pascu. Este o zi grea pentru parintii ai caror copii s au stins din viata in urma impactului. Sa vedem ce se intampla.…

- Familia și prietenii lui Sebi Olariu, tanarul ucis de Vlad Pascu in 2 Mai, au organizat un protest in Piața Victoriei, pentru a cere dreptate pentru victimele omorate de șoferul drogat, in 2 Mai. Prietenii lui au facut declarații cu ochii in lacrimi despre cat de revoltați sunt de tot ceea se intampla.

- Tatal lui Sebi Olariu, tanarul care a fost ucis de Vlad Pascu in terifiantul accident de la 2 Mai, a fost invitat in podcastul "Fain si Simplu", moderat de Mihai Morar. Cu durere in suflet, acesta a vorbit despre momentul in care a aflat ca fiul sau s a stins din viata.,,Fericirea noastra nu mai exista."…

- In ciuda faptului ca este anchetata pentru comportament neadecvat, judecatoarea din cazul Vlad Pascu, șoferul drogat implicat intr-o tragedie vara trecuta in 2 Mai, va ramane in dosar și la urmatorul termen de judecata. Ancuța Popoviciu a gafat in lanț la prima infațișare. Ancheta care o…