- S-a anunțat concurentul care a fost eliminat de la Chef la cuțite in edișia din aceasta seara a emisiunii. Au fost momente tensionate pentru echipa lui Catalin Scarlatescu. Mulți au obținut punctaje mici pentru ca nu au resoectat proba de la individuala.

- Alin Vadean a venit la Chefi la cuțite dupa mai mulți ani petrecuți in bucatarie. Concurentul a incercat sa ii surprinda pe jurați, dar nu și-au dat seama ce se afla, de fapt, in acea farfurie. Tanarul a izbucnit in lacrimi cand și-a dat seama ce greșeli a facut.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu o degustare mai speciala, caci Moș Craciun și spiridușii sai și-au facut apariția in platou. Se pare ca jurații au fost impresionați de batranul care aduce daruri pentru copiii din intreaga lume, dar nici pe ei nu i-a „uitat”.

- Alexei Buga a venit din Republica Moldova la studii și a reușit sa-i impresioneze pe trei cei concurenți. Momentul in care a ajuns in țara și a fost „lovit” de realitatea din zilele noastre, el a trecut printr-un șoc.

- In aceasta seara, Ioan Strugari a decis sa lase primaria din comuna Parva și a venit la Chefi la cuțite, unde a gatit un preaprat cu aer ardelenesc, tradițional și autentic zonei din care provine. Concurentul nu a venit singur, ci insoțit de fiica lui, care s-a susținut necondiționat.

- Show total in ediția 10 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 aprilie 2023. Bogdan Jurubița a pașit in platou pentru a-i surprinde pe chefi cu un adevarat spectacol, așa cum n-au mai vazut pana acum.

- Ștefan Antohi a venit sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite, dar lucrurile nu au decurs exact cum și-a dorit, asta pentru ca a trecut printr-o situație neașteptata chiar inainte sa ajunga in fața juraților. Iata ce sfat i-a dat Catalin Scarlatescu tanarului.

- Ștefan Nistor, in varsta de 24 de ani, a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul a reușit sa ii surprinda pe jurați in ediția din aceasta seara a emisiunii. Ce preparat special a facut tanarul.