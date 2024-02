Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, Gabi Stangau a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane au mers sa ii aduca un ultim omagiu. Rude, prieteni, dar și oameni simpli l-au plans pe violonist. Soția lui, Diana Berințan, iși revine cu greu din șocul pierderii.

- O atmosfera incarcata de emoție și durere i-a cuprins pe cei prezenți la priveghiul lui Gabi Stangau, celebrul violonist care și-a gasit sfarșitul intr-un tragic accident de ATV. Iata care a fost cel mai emoționant moment de la inmormantarea lui Gabi Stangau a ieșit la iveala de abia acum!

- Ieri, sute de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu lui Gabi Stangau. Au fost momente dificile pentru intreaga familie, in special pentru mama lui, Livia, care este și vaduva, iar in urma cu aproape o saptamana și-a pierdut și unicul baiat.

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.

- Angajații Consiliului Județean Vrancea au adus flori și lumanari in aceasta dupa-amiaza la sediul Consiliului Județean Vrancea, in semn de omagiu pentru președintele Catalin Toma, care a decedat in aceasta dimineața la un spital din București. Toți funcționarii administrației județene sunt șocați de…

- Anamaria Prodan a primit un cadou de suflet de la fiul ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Vedeta a fost extrem de emoționata de gestul mezinului familiei și a fost surprinsa intr-o ipostaza in care nu a prea fost vazuta pana acum.

- Asociația „Lauda Semințelor” cu sediul in Sebeș, in parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, ii invita pe toți tinerii care studiaza in instituțiile de invațamant din Municipiului Sebeș sa participe la un concurs local de poezie, sub egida scriitorului Radu Stanca. Concursul se desfașoara…

- VIDEO: Cantec emoționant, de Ziua Naționala, compus de artista Ancuța Stanuș și copiii de la Ansamblul ”Mugurii Lomanului” De Ziua Naționala a Romaniei, la implinirea a 105 de ani de la Marea Unire, o interpreta de muzica populara și copiii din Ansamblul ”Mugurii Lomanului” din Loman prezinta un cantec…