- Marius Țepeliga a trecut printr-o lunga perioada de suferința, din cauza problemelor de sanatate, In urma cu cateva luni, lautarul a trecut prin momente grele, fiind internat in spital, iar astazi a murit.

- Un moldovean are nevoie de ajutor, dupa un accident tragic care a avut loc in Ungaria. Potrivit informațiilor, un microbuz in care se aflau și moldoveni s-a tamponat violent cu o mașina. Totul s-a intamplat in dimineața zilei de 23 februarie.

- Astazi, trupul neinsuflețit al Mioarei Roman a fost adus la capela Bisericii Sfantul Gheorghe Nou, acolo unde maine, pe 26 februarie, va avea loc slujba de inmormantare. Familia, apropiații, dar și oameni simpli, au mers sa ii aduca un ultim omagiu Mioarei Roman. Nici Traian Basescu nu a ramas indiferent…

- Trupul neinsuflețit al Mioarei Roman, mama iubitei vedete de televiziune Oana Roman, a fost adus la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou pentru ultima slujba inainte de inmormantare.Sicriul alb a fost adus cu demnitate la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou, fiind inconjurat de membrii familiei și prieteni…

- Gabi Badalau a reacționat dur, dupa ce fosta lui soție, Claudia Patrașcanu, a spus ca parinții lui i-au invațat pe copii o poezie pentru adulți. Afaceristul o acuza ca a inventat totul și crede ca vrea doar sa ii faca rau lui și familiei.

- Vasile are 6 copii, dintre care trei sunt majori și ceilalți trei minori. Ei bine, pana nu demult, mai exact in urma cu un an, el avea și o nevasta. Insa, ea a hotarat sa plece in Spania sa munceasca acolo pentru un trai mai bun. Totuși, chiar daca el nu a fost total de acord cu acest lucru, barbatul…

- Un roman a plecat la munca in strainatate cu gandul de a-i oferi familiei sale un trai mai bun, dar a sfarșit tragic. A fost gasit mort in pat, la doar o zi de cand a ajuns in Italia. Urma sa munceasca in Bergamo.

- Mesaj EMOȚIONANT de mulțumire al femeii din Blaj, injunghiata de un notar, pentru salvatorii ei: ”Datorita voua azi pot umbla și imi pot strange copii și familia in brațe” Mesaj EMOȚIONANT de mulțumire al femeii din Blaj, injunghiata de un notar, pentru salvatorii ei: ”Datorita voua azi pot umbla și…