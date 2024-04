Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite. Au trecut șase saptamani de cand violonistul a murit, in urma accidentului de ATV. De curand, s-au implinit și șase ani de cand tatal lui s-a stins din viața. Mama lui Gabi Stangau este copleșita de durere.

- A trecut mai bine de o luna de cand Gabi Stangau și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic. Familia lui trece prin momente cumplite de cand violonistul a murit, iar apropiații vor sa ii pastreze vie amintirea.

- A trecut o luna de cand Gabi Stangau a sfarșit intr-un mod tragic. Familia lui este devastata de durere. Soția lui, cu care era impreuna de aproape opt ani, iși revine cu greu din șocul pierderii.

- S-a implinit o luna de la moartea lui Gabi Stangau, iar familia lui ii duce dorul in fiecare zi. Soția artistului, Diana, este devastata de durere și nu iși mai gasește liniștea in lipsa lui. Diana a scris un mesaj emoționant in memoria soțului ei.

- Tragediile se țin lanț pentru familia lui Gabi Stangau! Dupa ce regretatul artist s-a stins din viața luna trecuta, familia a primit inca o veste trista. Bunica artistului a parasit și ea aceasta lume, iar intreaga familie este in stare de șoc. Iata mesajul transmis de soția regretatului violonist!

- La o saptamana de la moartea fiului ei, mama lui Gabi Stangau sufera cumplit! Femeia este devastata de durere și a transmis un mesaj prin care a exprimat tot ce simte, dupa pierderea fiului ei. Moartea artistului a adus mult regret in sufletul ei!

- Ultimele zile au fost cumplite pentru apropiații lui Gabi Stangau. Violonistul a fost inmormantat ieri și, de departe, cele mai grele au fost pentru familia lui. Mama lui, Livia, și-a pierdut soțul, iar acum unul dintre baieți, iar surorile lui un om deosebit, dupa cum il descriu cele doua.

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.