Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier ingrozitor s-a produs, in urma cu doua zile, in Vrancea. Florin Dița a murit la varsta de 38 de ani, dupa ce a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Tatal barbatului mort a facut declarații dureroase despre fiul sau. Florin Dița a avut un trecut greu de imaginat.

- Un accident rutier s a produs azi, 12 martie 2024 in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Accidentul rutier de la Mihail Kogalniceanu, produs in curba. Este vorba despre un autorurism acrosat de o remorca.La fata locului se afla 2 Saj B2, transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul…

- In urma cu puțin timp, Biroul de presa al IPJ Vrancea a anunțat producerea a doua accidente rutiere pe DN2 E85, in zona localitaților Golești și Obrejița. Potrivit IPJ Vrancea, o persoana a fost ranita in accidentul de la Golești și alte doua persoane, in accidentul produs in aceasta dimineața la Obrejița:…

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.

- Andreea Banica este sfașiata de durere, dupa moartea cațelului ei, Nino. Artista nu-și poate reveni din șocul morții patrupedului ei. Iata ce postare trista a facut cantareața pe rețelele de socializare!

- Doi adulți și doi copii au fost raniți vineri pe DN 2, la ieșirea din localitatea Urechești, județul Vrancea, in urma unui accident petrecut intre un TIR inmatriculat in Ucraina și doua mașini.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Ramnicu Sarat-Focșani,…

- Doua microbuze si un autoturism, in care se aflau in total 17 persoane, au fost implicate, joi dimineata, intr-un accident rutier produs la Bors, judetul Bihor. Noua persoane au fost transportate la spital. Potrivit ISU Bihor, pompierii militari oradeni au actionat, joi dimineata, pentru salvarea victimelor…

- Un accident rutier s-a petrecut, sambata, 13 ianuarie, in jurul orei 16.30 in stațiunea Azuga, județul Prahova, pe DN 1, transmite Observatorul Prahovean.In urma impactului dintre doua autoturisme, doi pasageri, intre care un minor, au avut nevoie de ingrijiri medicale. Victimele au refuzat, insa, transportul…