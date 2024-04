Stiri pe aceeasi tema

- Vaduva lui Marius Țepeliga este sfașiata de durere, dupa moartea artistului. Andreea Neagoe a facut o postare induioșatoare pe rețelele de socializare. Iata ce videoclip trist a postat soția regretatului cantareț de manele!

- Maine se implinesc trei saptamani de cand Mile Povan a murit. Familia poate accepta cu grele cele intamplate, iar iubita lui sufera cumplit. Cei doi erau impreuna de mai bine de zece ani. Roxana iși gasește cu greu liniștea.

- S-a implinit o luna de la moartea lui Gabi Stangau, iar familia lui ii duce dorul in fiecare zi. Soția artistului, Diana, este devastata de durere și nu iși mai gasește liniștea in lipsa lui. Diana a scris un mesaj emoționant in memoria soțului ei.

- Florin Dița a murit in urma cu cateva zile, in accidentul rutier cumplit din Vrancea. Moartea lui a lasat in urma multa durere, mai ales in cazul mamei sale, care este distrusa de suferința. Dupa accidentul rutier, femeia nu mai reușește sa iși gaseasca liniștea și a transmis mesaje dureroase pe rețelele…

- Miercuri, Gabi Stangau a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane au mers sa ii aduca un ultim omagiu. Rude, prieteni, dar și oameni simpli l-au plans pe violonist. Soția lui, Diana Berințan, iși revine cu greu din șocul pierderii.

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.

- Soția lui Emil Boc, Oana Boc, vine cu un mesaj plin de suferința dupa moartea fostei sale fine, Camelia Tișe. Fosta soție a lui Alin Tișe a murit de malarie, dupa ce a calatorit in strainatate și a refuzat sa se vaccineze.Oana Boc spune ca fosta fina a fost o luptatoare „Dumnezeu sa odihneasca…

- Un barbat din Baru a sunat la poliție sa reclame ca a fost lovit la cap cu un obiect metalic și amenințat cu moartea de catre soția s-a, in varsta de 36 de ani. Care la randul ei, in urma conflictului dintre soți, a fost impinsa in poarta casei. „La data de 09 ianuarie 2024, polițiștii Postului…