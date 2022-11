Mama lui Cristi Borcea, contract castigat la CFR Constanta!

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit licitatiapublica.ro, contractul in valoare de 1.077.000 de lei, a fost atribuit societatii comerciale Exco Transport Systems SRL, cu sediul in Bucuresti. Compania CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta Unitate Operationala cumpara 34 de ciocane de burat calea. Descrierea succinta Produsele…

- Contractul in valoare de 200.000 lei fara TVA a revenit societatii Igloo Associated Architescts SRL, vezi sectiunea "documente Cifra de afaceri a fost de 2.556.276 lei in anul 2021, cu un profit de 548.706 lei, dupa 4 ani de activitate Comparativ cu anul anterior, compania a inregistrat o crestere a…

- Contractul a fost impartit in doua loturi, unul dintre ele fiind anulat. CNCF CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta Unitate Operationala a atribuit contractul "Revizii anuale si reparatii pluguri de zapada tip PZH si WPZ 2 loturi ldquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire la anuntul…

- Valoarea totala a achizitiei este de 110.000 de lei, iar castigatoarea licitatiei a fost desemnata societatea Vio Top SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, strada Badea Cartan. Potrivit RECOM, consultat la data de 19 octombrie 2022, asociat unic si administrator al Vio Top SRL este Andrei…

- Miercuri, 28 septembrie, in intervalul orar 8.00–18.00, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania SA (CNAIR), prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica (CESTRIN) București organizeaza și executa in regie, pe intreaga rețea de drumuri publice, Recensamantul…

- Direcția Regionala Drumuri și Poduri Buzau (DRDP), informeaza participanții la trafic ca in data de 21.09.2022, in intervalul orar08.00 – 18.00, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania, prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatica (CESTRIN) București organizeaza…

- Contractul, cu numarul unic 350, a fost incheiat intre parti la data de 31 august 2022. Compania Nationala de Cai Ferate "CFRldquo; SA Sucursala Regionala CF Constanta Unitate Operationala cumpara servicii feroviare Potrivit licitatiapublica.ro, este vorba despre montareea unui sistem de dale elastice…

- Medicul stomatolog din Timisoara s-a impus in competitia organizata de Federatia Romana de Pangration Athlima ieri la Bucuresti. Catalin Simon s-a impus in cele mai multe categorii ale concursului din sala „Antilopa”. Simon a luat aurul la cinci categorii. Cea mai importanta a fost cea de la kato, categoria…