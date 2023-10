Stiri pe aceeasi tema

- Presa afiliata Hamas din Gaza raporteaza ca Jamila al-Shanti, vaduva cofondatorului Hamas Abdel Aziz al-Rantisi și prima femeie aleasa in biroul politic al gruparii teroriste, a fost ucisa intr-un atac aerian israelian.Rapoartele nu ofera detalii despre locația grevei, spunand doar ca aceasta a avut…

- Prima și singura femeie membra a biroului politic al Hamas, Jamila al-Shanti, vaduva co-fondatorului Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi, supranumita „mama Hamas”, a fost ucisa intr-un atac aerian israelian, joi, relateaza BBC.

- Israelul considera atacul devastator de saptamana trecuta comis de Hamas drept propriul moment 11 septembrie. Mintea secreta din spatele atacului, militantul palestinian Mohammed Deif, l-a numit ”Potopul al-Aqsa”. Supravietuitor a sapte tentative de asasinat israeliene, cea mai recenta in anul 2021,…

- Organizația Hamas susține ca a eliberat ostatici, insa oficialii din Israel spun ca este doar o simpla inscenare. „O femeie israeliana colonista și cei doi copii ai sai au fost eliberați dupa ce au fost reținuți in timpul unor confruntari intre mișcare și armata israeliana”, a declarat aripa armata…

- De 80 de ani incoace, Israelul și grupurile armate palestiniene lupta violent in teritoriile ocupate din Cisiordania și, in special, in Fașia Gaza, guvernata de mișcarea radicala „Hamas” și ramura sa militara: Izz ad-Din al -Qassam. Dar aceasta este prima data cand confruntarea se transforma intr-un…

- Ministrul Investițiilor, Adrian Caciu, a anunțat ca primele de cariera didactica pentru personalul didactic și didactic auxiliar, cat și primele de cariera profesionala pentru personalul nedidactic, vor fi primite pe 20-27 octombrie. In aceasta luna, peste 300.000 de angajați din educație se vor bucura…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat ca are mai multe opțiuni, „daca in Moldova lucrurile nu se termina cu bine”. „Am cetațenie in alta țara. Am cariera in alta țara. Restul procurorilor nu au așa beneficii”, a menționat Dragalin, la emisiunea „Puterea a Patra”. Purtatoarea…

- Tony Bennett, legendara voce americana a genurilor pop și jazz, cu o impresionanta cariera ce se intinde pe parcursul a șapte decenii, s-a stins la varsta de 96 de ani. Tony Bennett va ramane in amintire ca un artist remarcabil, recunoscut pentru cantecul sau iconic „I Left My Heart in San Francisco”…