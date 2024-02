Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala noi informații șocante in cazul fetiței ucise in bataie de propria mama, in Galați. Micuța era torturata de multa vreme și avea arsuri pe corp. Vecinii si rudele stiau situatia, insa au ales sa taca.

- Traficul feroviar se desfasoara in continuare in conditii de iarna pe intreaga retea feroviara, fara a fi inregistrate probleme majore in circulatie, informeaza, duminica, Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA. Cu toate astea, gerul a dus la ruperea unor șine pe diferite secțiuni, inclusiv pe raza…

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Italia este un roman in varsta de 24 de ani. Ies la iveala noi informații in acest caz. Ce ar fi facut individul inainte sa le ucida pe Maria și Delia.

- In urma cu o zi, un barbat din Oradea a fost ucis de propriul sau fiul. Afaceristul a fost injunghiat de tanarul de 25 de ani, care se pare ca și-a continuat actele de violența și dupa gestul extrem. Iata ce a facut, la puțin timp dupa crima.

- Informații de ultim moment despre cazul șocant din Oradea! Adolescenta de 16 ani, care l-a injunghiat pe profesorul de la internat, a fost reținuta de polițiști. Tanara este acuzata de tenativa de omor, astfel ca pedeapsa va fi grava.

- Noi informații privind stingerea din viața a lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri ar fi fost omorat cu un covor de catre cei trei barbați care au intrat prin efracție in locuința lui, arata datele din rechizitoriul intocmit de procurori. Fiica victimei s-a inarmat și s-a ascuns, insa nu a scapat de infractori.…

- Barbatul din Timiș care i-ar fi cazat pe ucigașii lui Kreiner a fost adus in fața magistraților sibieni, joi, cu propunere de arestare preventiva. Dintr-un simplu martor, Ilie S. a devenit, in urma descoperirilor, suspect, fiind complicele criminalilor, potrivit Ora de Sibiu. Pe de alta parte, cei 3…

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…