Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Victor Slav și a Biancai Dragușanu a ajuns pe mana medicilor, dupa ce s-a confruntat cu mici probleme de sanatate. Sofia a fost dusa de mama ei la un control, la Cluj, pentru a afla ce se intampla cu micuța.

- Scandalul dintre Alex Bodi și Bianca Dragușanu este pe departe de a se incheia prea curand! Celebrul afacerist a izbucnit la adresa fostei sale soții și a avut o reacție de-a dreptul furibunda. Fara sa stea prea mult pe ganduri, milionarul a pus-o la zid pe celebra blonda a showbiz-ului romanesc și…

- Iulia Salagean intervine in scandalul momentului și aduce acuzații grave la adresa Biancai Dragușanu. In cadrul unui interviu oferit pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars, fosta soție a lui Alex Bodi o face praf pe blonda showbiz-ului romanesc și spune ca ea a fost cea care i-a inchis contul de…

- Inca dinainte de decesul marelui actor, fiica sa a afirmat ca analizele tatalui eu au fost interpretate in mod eronat de catre medicii de la clinica privata, unde actorul fusese dus prima data. Aceasta ar vrea sa apeleze la un avocat pentru a dovedi ca a fost vorba de malpraxis.„S-a dus sa faca o radiografie,…

- Șeful spinilor ruși acuza Uniunea Europeana ca blocheaza vaccinurile rusesti anti-COVID-19, informeaza dpa potrivit Agerpres. "In spatele acestui lucru se afla o competitie inamicala, banala coruptie si o politica inumana in care bolile, suferinta si moartea oamenilor se afla pe planul doi", a declarat…

- Imagini indecente au aparut in presa in ultimele zile și le are in prim plan pe Iulia Salagean și Bianca Dragușanu. La Xtra Night Show, fosta soție a lui Alex Bodi vine cu replica dura pentru fosta sa prietena, dupa apariția fotografiilor.

- In iulie anul trecut Alex Bodi intenta un proces postului Kanal D. Totul ar fi plecat de la anumite dezvaluiri facute de acesta in plin scandal cu Bianca Dragușanu. Un alt motiv, spuneau sursele la vremea acea, ar fi fost anumite proprietați intelectuale incalcate de Kanal D. Acum, spun surse apropiate…