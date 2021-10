Stiri pe aceeasi tema

- Mama medicului iesean Razvan Constantinescu, contestatar al vaccinarii anti-COVID, a murit, rapusa de Covid-19. Vestea a fost anuntata chiar de catre medicul iesean, pe retelele de socializare. "Pentru fiecare, la un moment dat, vine ziua aceea...", a scris pe pagina sa de Facebook medicul Razvan Constantinescu,…

- In doua postari recente de pe contul sau de socializare, medicul iesean Razvan Constantinescu a anuntat ca mama sa, care are 72 de ani, este infectata cu virusul Covid 19 si se afla, de doua saptamani, „intre viata si moarte". 14 octombrie: „CARE MAI ESTI IMUNIZAT, OAIE?! O doamna vaccinata a vizitat-o…

- Artistul Daniel Dragomirescu, interpret si profesor de chitara din Suceava, a murit vineri, 1 octombrie, la Spitalul Judetean Suceava, in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Chitaristul, decedat la varsta de 44 de ani, nu se afla internat pe sectia de terapie intensiva a spitalului, desi, potrivit…

- Manelistul Petrica Cercel a incetat joi din viața, din cauza Covid – 19, a transmis fiul acestuia, Ionuț. „Oameni buni, tatal meu are intr-adevar probleme de sanatate… mai exact virusul acesta nenorocit COVID , dar prin rugaciunile noastre catre Dumnezeu il va vindeca” scrisese anterior Ionuț Cercel…

- Un tanarul de 34 de ani, care nu credea in Covid și in beneficiile vaccinarii, a decedat dupa ce a fost externat din spital. Acesta a fost internat la secția ATI a Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, unde medicii au reușit sa il salveze. acesta aflandu-se deja in stare critica. Ulterior, a cerut…

- Peste 94% din decesele provocate de COVID-19 din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, arata ultimele date la Institutului Național de Sanatate Publica. Conform INSP, in saptamana 16 – 22 august 2021, 41,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Ilfov, Timiș…