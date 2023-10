Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! Solicitarea procurorilor a fost admisa de judecatorul de drepturi și libertați, iar mandatul Loredanei Atanasoaie a fost prelungit cu inca 30 zile. CU CATUȘE… Loredana Atanasoaie, tanara care a ucis-o pe Alina Ciobanu, a fost adusa, in urma cu cateva momente, la Tribunalul Constanța. Procurorii…

- INCREDIBIL… Perchezițiile efectuate de DIICOT Iași ieri, in județul Vaslui, au avut loc doar la Barlad, la o tutungerie de pe Bulevardul Primaverii, zona Garii. Patronul acestei Tutungerii a fost ridicat și dus la audieri impreuna cu 41 de persoane. Audierile s-au terminat dupa orele 4.00 ale dimineții…

- ANUNT…George Simion, liderul AUR a anuntat la Constanta ca lansarea candidatilor la alegerile europarlamentare din judetul Vaslui vor avea parte de o prezentare speciala la Iasi. Laura Gherasim si deputata de Vaslui, Raisa Enachi sunt cele doua nume din AUR cu care judetul nostru vor ataca Parlamentul…

- UPDATE: La data de 18 septembrie, ora 19.23, Sectia 3 Politie Rurala Barlad fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, un barbat de 48 de ani Marian B., din Zorleni, a produs un incendiu la o locuinta din localitatea Zorleni, unde locuia sotia si fiul sau. „In locuinta se aflau in acel moment…

- MASURI… S-au batut ca chiorii in centrul Vasluiului, s-au amenințat cu moartea, insa legea s-a dovedit a fi extrem de blanda cu ei. Dupa ce au vizionat filmarile, polițiștii au reușit sa-i identifice pe agresori, pe care i-au reținut pentru 24 de ore. Duși la Parchet, bataușii au scapat ușor, fiind…

- STRATEGIE… Criminala de la Cozmești a revenit in fața judecatorilor constanțeni, dupa ce procurorii au cerut prelungirea mandatului de arest preventiv in cazul crimei de la Mangalia. Loredana Atanasoaie i-a uimit pe magistrați cerand sa fie arestata in continuare, fiindca se considera un pericol public.…

- Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri in accidentul din 2 Mai a fost oprit de doua ori de un echipaj de poliție inainte de tragedia de pe șosea, potrivit unor surse din ancheta. Șeful Poliției Romane a trimis Corpul de Control la Inspectoratul Județean de Polițe (IPJ) Constanța pentru a stabili daca…

- Salvamontiștii din Neamț au plecat sambata in cautarea a patru turiști rataciți pe munte. Din fericire, au fost gasiți. Cei patru turiști sunt din Constanța, dintre care doi fiind copii. „Salvamont Neamț intervine cu o echipa in zona Piciorul Poienii /Piciorul lui Bucur/Rupturi in vederea cautarii și…