Stiri pe aceeasi tema

- O companie romaneasca ia in calcul pentru urmatorii cinci ani dezvoltarea retelei de magazine de bricolaj pana la un numar de 12 magazine la nivel national, in Brasov, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, inclusiv deschiderea celui de-al patrulea magazin in Bucuresti.

- Investitii totale de peste 2 miliarde de euro sunt in derulare in acest moment sau vor fi demarate in perioada imediat urmatoare in Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, Iasi si Constanta, potrivit raportului realizat de Bucharest

- CFR Calatori informeaza ca incepand din 31 octombrie 2021, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare. In noaptea de 30/31 octombrie 2021, cand ora 4 AM…

- Un numar de 5.687 de persoane s-au vaccinat in centrele MApN participante la maratonul organizat cu prilejul Zilei Armatei Romaniei sub deviza "Impreuna pentru viata, Impreuna pentru viitor!". Incepand de miercuri a fost extins programul de functionare, respectiv de la ora 8,00 pana la 20,00,…

- Sistemul medical militar va creste, incepand de miercuri, din ordinul ministrului Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, capacitatea de vaccinare impotriva COVID-19 a populatiei generale, a informat, marti, Ministerului Apararii Nationale. ‘Incepand de miercuri, va fi extins programul de functionare, respectiv…

- Orange Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea al anului, o cifra de afaceri in valoare de 273 milioane de euro, similara cu aceeași perioada a anului anterior. S-a inregistrat, totodata, o creștere a veniturilor din servicii datorita maririi bazei de clienți comparativ cu aceeași perioada a…

- Grupul Orange anunța astazi rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea al anului 2021. In intervalul iulie – septembrie, Orange Romania a realizat o cifra de afaceri in valoare de 273 milioane de euro, similara cu aceeași perioada a anului anterior. S-a inregistrat, totodata, o creștere a veniturilor…

- Manifestari dedicate Zilei Armatei, organizate de MApN Foto: MApN. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Apararii organizeaza luni, în format restrâns și cu respectarea masurilor de siguranța sanitara, mai multe manifestari dedicate Zilei Armatei. Reporter:…