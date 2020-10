Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat miercuri o hotarare care aduce noi restrictii, dupa cresterea ratei de infectare cu noul coronavirus. In noua comune din judet vor exista restrictii referitoare la numarul de clienti care vor putea intra in restaurantele sau cafenelele interioare,…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 7 octombrie 2020, in sistem audioconferința, au fost adoptate trei hotarari: Avand in vedere creșterea numarului de infectari la nivelul unitaților de invațamant din județul Buzau, CJSU a adoptat urmatoarele masuri:-…

- Coronavirusul inchide școli și clase din județul Buzau, dupa confirmarea cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in randul elevilor și al cadrelor didactice. In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 2 octombrie 2020, au fost adoptate doua hotarari, una privind…

- Crește numarul unitaților școlare din Capitala care ar urma sa treaca in scenariul roșu. Potrivit news.ro, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste joi pentru a aproba trecerea a 10 unitati de invatamant in scenariul rosu si 4 in scenariul galben. Lista școlilor care ar…

- Prefectul Liliana Oneț a convocat, astazi, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia s-a luat Hotararea privind schimbarea scenariului pentru desfașurarea cursurilor la Liceul Teologic Penticostal Logos din Timișoara, județul Timiș. „Se suspenda temporar activitațile…

- 595 de școli și licee din București vor incepe activitatea pe 14 septembrie in scenariul galben, adica invațamant hibrid/mixt, iar 24 de unitați școlare vor fi in scenariul roșu, adica invațamant exclusiv online, conform Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența (CMBSU).In ședința…

- HOTARARE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a publicat azi, pe site-ul instituției, Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, nr. 21, privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de invațamant pentru inceputul anului școlar 2020-2021. Astfel, dintr-un numar total de 640…

- Si Romania mentine tara noastra in lista celor cu risc sporit de infectie. Intr-un document emis, zilele trecute, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta de la Bucuresti, Moldova se regaseste printre tarile incluse in zona galbena din cauza numarului foarte mare de