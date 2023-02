Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe roman Bogdan Aurescu, care participa luni la Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE) de la Bruxelles, a subliniat importanta mentinerii subiectului aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe agenda europeana, transmite de la Bruxelles trimisul special al AGERPRES, Tudor…

- ”Inca trebuie sa facem fata unei incertitudini ridicate, dar cred ca perspectivele economice se imbunatatesc”, a declarat Lindner intr-un interviu acordat CNBC la Davos, la Forumul Economic Mondial. El a adaugat ca este mai optimist cu privire la 2023 si 2024 decat acum cateva luni. ”Exista o oportunitate…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a remarcat luni ca atacurile rusești cu rachete și artilerie asupra infrastructurii critice au dus la intreruperi de energie electrica și apa care au afectat milioane de ucraineni intr-o perioada in care temperaturile sunt sub valoarea inghețului, relateaza Kyiv Independent.…

- Armata germana va incepe in zilele urmatoare pregatirile pentru a desfasura un sistem de aparare antiracheta Patriot in Polonia, transmite duminica dpa, citand surse din domeniul securitatii. Guvernul german a oferit Varsoviei sistemul Patriot pentru a contribui la securizarea spatiului aerian polonez…

- ”Suntem dezamagiti de votul negativ dat Romaniei privind aderarea la spatiul de libera circulatie europeana. Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a fost si ramane un sustinator fervent al intrarii Romaniei in spatiul Schengen si spera ca acest lucru sa se intample intr-un orizont…

- Ministrii de justiție din Germania și Franța susțin, intr-un articol publicat pe site-ul Legal Tribune Online (LTO), extinderea competențelor Parchetului European, astfel incat instituția condusa de Laura Codruța Kovesi sa poata urmari cauzele de incalcare a sancțiunilor UE impuse Rusiei. ”Este extrem…

- Bogdan Aurescu a avut o intalnire cu ministrul Afacerilor Externe si Europene al Republicii Croatia, Gordan Grlic Radman.„In ceea ce priveste agenda europeana, am abordat cu domnul ministru in mod prioritar obiectivul pe care ambele state il urmaresc in aceasta perioada, si anume aderarea la spatiul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti seara, la Slatina, ca ridicarea MCV inseamna eliminarea unei ultime bariere pentru aderarea tarii noastre la spatiul Schengen. „Mi se pare ca numai noi si bulgarii mai aveam acest Mecanism, MCV. In acest moment presupun ca nu mai exista nicio bariera…