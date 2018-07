Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu a dezvaluit ca oamenii nu se spala cum trebuie pe maini atunci cand prepara mancarea. Astfel, fara sa constientizeze, ar putea contamina intreaga familie cu nenumarate bacterii. Vestea buna este ca problema poate fi rezolvata...

- Statul american Hawaii urmeaza sa anunte in curand prima interdictie din lume care vizeaza cremele de protectie solara ce contin doua substante daunatoare recifelor de corali, a anuntat presa locala, citata de Xinhua.

- Foloseste zilnic crema Cand nu ești in vacanța preferi sa nu folosești loțiune de protecție solara deloc. Crema aceasta este utila, insa, in zilele toride de vara atat cand ești in concediu la mare, cat și cand ai multe drumuri de facut prin soare. Pielea poate avea de suferit chiar…

- Cercetatorii de la Universitatea Queen Mary din Londra au anuntat vineri ca au creat in laborator un material care ar putea sa contribuie la regenerarea smaltului dentar, prevenind astfel aparitia cariilor si a gingiilor sensibile, informeaza PA. Acoperind partea externa a dintilor, smaltul…

- Clientii unui restaurant din Londra au platit pentru pranz cu o sticla din plastic. The Rubbish Cafe a fost deschisa doar doua zile, iar scopul sau a fost sa atraga atenția oamenilor la poluarea planetei și sa-i indemne sa recicleze.

