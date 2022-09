Majorare istorică de dobândă a Băncii Centrale Europene în contextul exploziei inflaţiei Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 0,75%, cea mai mare crestere a costului creditului decisa vreodata de institutia de la Frankfurt, in contextul exploziei inflatiei in zona euro. “Consiliul guvernatorilor a decis sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei rate ale dobanzilor reprezentative ale BCE. In consecinta, rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare marginala si la facilitatea de depozit vor creste la 1,25%, 1,50% si, respectiv, 0,75% incepand cu data de 14 septembrie 2022”, se arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

