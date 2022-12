Majestatea Sa Custodele Coroanei Române și-a luat angajamentul ca Republica Moldova să urmeze calea României în NATO și în UE La Seara Regala in onoarea Corpului Diplomatic acreditat la București, ce a fost gazduita la Sala Tronului de la Palatul Regal, Majestatea Sa Custodele Coroanei Romane și-a reafirmat angajamentul ferm ca Republica Moldova sa urmeze aceeași cale prin care Romania a ajuns in NATO și in UE. Prima recepție de acest fel a avut loc acum 156 de ani, in Sala Tronului din Palatul Regal de atunci, și a fost gazduita de Principele Suveran Carol I, in primul sau an de domnie. Dupa aceea, in preajma fiecarui An Nou, Regii Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I au pastrat tradiția onorarii legaturilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

