Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii și localnicii au navalit in cele mai aglomerate locuri, unde admira copacii de cireș infloriți in Tokyo, Japonia. Aceștia se bucura de toata frumusețea care a pus stapinire pe capitala japoneza mai tirziu decit de obicei in acest an, din cauza vremii reci. {{731804}}Ramurile copacilor pline…

- Un oraș turistic din Thailanda este asediat de o banda de maimuțe, care terorizeaza populația și turiștii. Ofițerii de poliție din Lopburi, Thailanda, au fost nevoiți sa se inarmeze cu praștii și tranchilizante pentru a se proteja. Maimuțele care se plimba nestingherite prin oraș, atacand al intamplare,…

- Este alerta in Braila, dupa ce o drona militara s-ar fi prabușit joi seara pe un camp, la aproximativ 15 kilometri de oraș, in Insula Mare a Brailei. Politia si Jandarmeria au izolat zona, iar Armata a inceput o operațiune de cautare. Multe echipe de cautare ale Armatei au fost trimise intr-o zona izolata…

- Anul 2024 pare un an extrem de promițator pentru toți turiștii care iși doresc sa viziteze Mureșul, in special pentru cei care vor sa participe la evenimente culturale, gastronomice, festivaluri și concerte. Mai exact, sunt peste 60 de astfel de evenimente care așteapta sa fie „luate cu asalt" de turiștii,…

- Salvamontiștii sibieni au intervenit, miercuri, 6 martie, pentru recuperarea a cinci turiști care au ramas blocați pentru cateva ore in telecabina de la Balea Lac, dupa ce pilonul 2 s-a oprit deasupra Cascadei de la Valea Balii, potrivit News.ro.UPDATE ora 18.00. Cei cinci turisti, care au ramas miercuri…

- Daca nu știai inca unde sa calatorești anul acesta și vrei o destinație sigura, iata ce spun specialiștii. Aici, turiștii vor fi mereu in siguranța și nu au niciun motiv sa stea cu teama. Unde se situeaza Romania și care sunt țarile pentru care ar trebui sa optezi. Cea mai sigura destinație turistica…

- Un adolescent din Galați a devenit vicecampion mondial la Muay Thai, sport cunoscut și sub numele de box thailandez. Performanța a fost reușita in timpul unei competiții care a avut loc in Thailanda. Performanța este cu atat mai importanta cu cat Muay Thai este sport național in Thailanda

- Autoritațile din Japonia, India și Thailanda au avertizat asupra pericolului reprezentat de maimuțele salbatice și au indemnat turiștii sa stea departe de ele. Motivul acestei declarații este o serie de atacuri violente ale maimuțelor asupra oamenilor, care au devenit tot mai frecvente in ultimele luni.…