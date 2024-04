Stiri pe aceeasi tema

- Armata va interveni in orașul Lopburi din Thailanda deoarece maimuțele alunga turiștii și terorizeaza localnicii. De asemenea, poliția locala a inființat un departament special. Maimuțele fura și distrug lucruri, și sunt agresive cu oamenii.

- Un oraș turistic din Thailanda este asediat de o banda de maimuțe, care terorizeaza populația și turiștii. Ofițerii de poliție din Lopburi, Thailanda, au fost nevoiți sa se inarmeze cu praștii și tranchilizante pentru a se proteja. Maimuțele care se plimba nestingherite prin oraș, atacand al intamplare,…

- Influencerul (captura foto), care are 15 milioane de abonați pe YouTube, a fost reținut in temeiul Legii privind viața salbatica, potrivit postului de televiziune indian NDTV. Totul, dupa ce autoritațile au efectuat percheziții la o petrecere la care a participat acesta, in noiembrie 2023, existand…

- Liviu Varciu s-a enervat la culme cand ieri dimineața și-a gasit bolidul avariat. Cel care i-a lovit mașina a fugit de la fata locului, iar actorul a postat un clip pe Instagram in care marturisește ca va anunța poliția daca cel care i-a accidentat mașina nu se prezinta la el.Liviu Varciu a publicat…

- Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri…

- Imediat dupa ce angajații unitații medicale au sesizat dispariția fiolelor a fost anunțata Poliția. Oamenii legii au facut investigații la fața locului in cursul zilei de ieri și a fost deschisa o ancheta. „Exista aceasta suspiciune, a fost contactata politia ieri (marti – n.r.), se fac cercetari in…

- O mama și fiica ei au disparut subit, in urma cu o zi, in Targu Jiu. Cele doua sunt cautate de poliție, dupa ce au plecat de acasa și nu s-au mai intors niciodata. Oamenii legii au facut publice semnalmentele lor și au cerut ajutorul populației.

- Un clovn a jefuit un magazin din Brisbane, Australia. Poliția a facut publice imaginile in speranța prinderii hoțului, potrivit Sky News .Imaginile de pe camerele de supraveghere arata un barbat cu masca de clovn jefuind magazinul Holland Park din sudul orașului Brisbane, Australia. Barbatul are o constituție…