Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul viitor, la baza hipica a Hergheliei din Beclean se va desfașura etapa I a Campionatului Național de Atelaje cu doi cai, Cupa Romaniei. Timp de trei zile, cei mai valoroși cai ai Romaniei vor face spectacol la Herghelia de la Beclean. Aceasta va gazdui etapa I a Campionatului Național de Atelaje…

- Dupa trei ani, in care a fost intrerupt din cauza pandemiei, Festivalul “Zilele Veveritelor” se reia la Buziaș. Ajuns la ediția a VI-a, tradiționalul festival, organizat de Asociatia pentru Dezvoltarea Zonei Buzias si Asociatia Culturala Buzias, in colaborare cu Primaria Buzias si CJ Timis,…

- Camerele video amplasate in zonele unde se obișnuiește depozitarea ilegala de deșeuri iși dovedesc utilitatea. Un tanar din Reteag a fost sancționat de 10.000 de lei, dupa ce a fost surprins de camerele video in timp ce arunca gunoaie in natura. In mai multe zone din județ cunoscute pentru depozitele…

- De 42 de ani, Lucian Blaga este omagiat la Sebeș prin organizarea unui festival devenit internațional. Conferințe și spectacole cu invitați prestigioși in perioada 13-15 mai 2022. „Oaspeți suntem in tinda noii lumini la curțile dorului. Cu cerul vecini.” Lucian Blaga Municipiul Sebeș alaturi de Centrul…

- Iubitorii tradițiilor argeșene, pastratori sau promotori ai costumelor populare, sunt invitați la Mioveni pentru a admira și a celebra costumul popular, aceasta moștenire culturala, pastrata in lada de zestre a valorilor naționale. Duminica, 8 mai, de la ora 17.00, Centrul Cultural Mioveni in parteneriat…

- Un grav accident rutier a fost anunțat in urma cu puțin timp, in cartierul nasaudean Liviu Rebreanu. Din primele informații, o persoana a ramas incarcerata intre fiarele unei mașini implicate in accident. Un accident rutier s-a petrecut in acesta noapte, in localitatea Liviu Rebreanu. Din primele informații…

- Inca din campania electorala, Viorel Urda a fost alaturi de actualul primar al Nasaudului, Dorin Vlașin. Și acum ii este alaturi, din postura de consilier. Puțini știu insa ca inainte acesta a fost printre straini, dand mai apoi strainatatea pe o casuța pe un deal din Nasaud. Viorel Urda este actualul…

- Autoritațile locale din Nasaud se chinuie sa gaseasca o soluție pentru locuitorii din oraș care primeau gaze de la CPL Concordia. Asta dupa ce furnizorul de gaze a anunțat oamenii ca au la dispoziție o luna sa gaseasca alta firma, daca vor sa nu stea in frig primavara aceasta. Potrivit primarului orașului…