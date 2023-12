Mai ușor cu toba și cârnații în pachetele de sărbători! Atenție la ce puneți in pachetele de sarbatori! Polițiștii de Frontiera austrieci verifica amanunțit pachetele cu mancare de Craciun trimise romanilor plecați la munca in strainatate de rudele din țara și le confisca. Dorul de casa și de bucatele tradiționale este potolit de pachetele cu bunatați trimise pe autobuze și microbuze de catre rudele din țara ale celor plecați la munca in Anglia, Spania, Italia, Franța, Austria etc. Romanii le trimit rudelor din strainatate in perioada premergatoare sarbatorilor de Craciun: carnați, toba, carne afumata, șnițele, muraturi si bauturi precum palinca și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

