Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila nu a știut cum îl cheama pe premierul Estoniei, în momentul în care a încercat sa îl prezinte public. Cei doi premieri au sutinut sâmbata o conferinta comuna de presa la Constanta, cu ocazia primului zbor direct…

- Noul grafic publicat, miercuri, de Eurostat arata ca România are cea mai mare inflație din UE, în luna aprilie.Astfel, conform documentului Eurostat, inflatia anuala raportata de România (4,3%) este mult peste ritmul scumpirilor din alte tari UE. În zona…

- Eurostat calculeaza rata anuala a inflatiei ca variatie a indicelui armonizat al preturilor de consum intr-o luna, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, in timp ce rata lunara compara indicii din ultimele doua luni. Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Potrivit datelor publicate de Eurostat, Romania s-a plasat pe locul trei in randul statelor membre UE cel mai putin dependente de energia importata, cu un procentaj de 22,3%. Inaintea noastra s-au plasat Estonia (6,8%) si Danemarca (13,9%) iar in urma noastra Polonia (30,3%), Suedia (31,9%) si Cehia…

- Europa a ramas fara stocuri de mere, urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din sezonul trecut. In consecinta si preturile marilor producatori au urcat la maxime istorice, dublandu-se in unele cazuri. Romania consuma in perioada aceasta exclusiv din importuri, pentru ca nu avem capacitati…

- Cehii de la Penta Investments au primit aprobarea Consiliului Concurentei pentru preluarea grupului A&D Pharma, din care fac parte farmaciile Sensiblu si distribuitorul Mediplus, cea mai mare tranzactie din piata de profil de anul trecut, iar planurile pentru Romania urmaresc rebranduirea…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut in luna martie 2018 pana la 1,5%, de la un nivel revizuit de 1,4% in februarie 2018. In randul statelor membre UE, rate anuale mai mari au fost inregistrate in Romania (4%), Estonia (2,9%), Slovacia si Lituania (ambele cu un avans de 2,5%).…

- Grupul francez Lagardere a anuntat marti ca a obtinut 73 de milioane de euro (90,4 de milioane de dolari) din vanzarea unor posturi de radio din Europa de Est (Romania, Cehia, Polonia si Slovacia) catre grupul Czech Media...