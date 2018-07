Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa prima pozitie in Uniunea Europeana, cu cele mai multe ferme de pe teritoriul tarii, noua din zece ocupand insa o suprafata mai mica de 5 hectare, arata un raport publicat joi de Eurostat - biroul de statistica al Uniunii Europene. O treime din fermele Uniunii Europene s-au…

- Romania a inregistrat o rata anuala a inflatiei de 4,6% in luna mai, cea mai mare din Uniunea Europeana (UE), de peste doua ori mai mare decat media din cadrul UE, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Rata anuala a inflatiei in statele membre UE a fost de 2% in luna mai, in crestere…

- In randul statelor membre, lucrul in regim part-time este cel mai popular in Olanda, unde jumatate (49,8%) din toate persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani lucrau in regim part-time. Alte state membre UE unde munca in regim part-time este frecventa sunt: Austria (27,9%), Germania (26,9%),…

- Tinerii romani se muta tot mai greu din casa parinteasca. Cei mai mulți reușesc abia la 28 de ani sa iși ia viața in propriile maini, arata cel mai recent studiu Eurostat . Studiul puncteaza, totuși, ca fetele sunt mai independente decat baieții. Barbații pleaca din casa parinților la o medie de varsta…

- Romania a inregistrat in martie cel mai semnificativ declin din Uniunea Europeana la lucrarile de constructii, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În martie, lucrările de construcţii au înregistrat o…

- Noul grafic publicat, miercuri, de Eurostat arata ca România are cea mai mare inflație din UE, în luna aprilie.Astfel, conform documentului Eurostat, inflatia anuala raportata de România (4,3%) este mult peste ritmul scumpirilor din alte tari UE. În zona…

- Produsul Intern Brut (PIB), ajustat sezonier a crescut cu 0,4% atat in zona euro, cat si in statele membre din Uniunea Europeana (UE28), in primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, potrivit unei estimari preliminare publicate miercuri de Eurostat. Comparativ cu…

- Estonia, Danemarca si Romania sunt statele din Uniunea Europeana cu cea mai scazute dependenta fata de importurile de energie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate vineri de biroul european de statistica Eurostat.Astfel, ponderea importurilor in necesarul de energie a fost de numai…