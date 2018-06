Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul General al IGSU se va afla in județele din Moldova in care s-au inregistrat cele mai mari probleme In ultimele 48 de ore, in contextul manifestarii fenomenelor hidro-meteorologice, peste 16.000 de angajați ai Minsterului Afacerilor Interne s-au aflat la datorie in sprijinul comunitaților…

- Bilantul inundatiilor: sute de case, curti si fantani afectate de precipitatiile abundente in Eveniment / on 29/06/2018 at 19:13 / Pompierii militari, impreuna cu reprezentantii Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta sunt, in continuare, in teren, in localitatile afectate…

- 60 de localitati din 14 judete au fost afectate de fenomenele meteorologice din ultima perioada. MAI a mobilizat aproximativ 16.000 de angajati pentru a combate efectele. Potrivit Ministerului de Interne, 60 de localitați din 14 județe au avut de suferit de pe urma ploilor torențiale din ultimele zile.…

- Conform informațiilor transmise prin rapoarte operative de reprezentanții comitetelor locale pentru situații de urgența la dispeceratul nostru, pana la acest moment, in urma manifestarii fenomenelor meteorologice din cursul zilei de astazi, au fost afectate urmatoarele: DJ 205 R pe raza…

- COD GALBEN - In intervalul 27.06.2018 ora 06:00 – 28.06.2018 ora 14:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Arges – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele Arges, Dambovita, Giurgiu, Teleorman si Ilfov), Ialomita – bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele…

- IGSU a informat, luni, ca 23 de localitati din 12 judete si Capitala au fost afectate de vremea nefavorabila. Este vorba despre judetele Arad, Arges, Cluj, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Suceava si Teleorman. Astfel, doua case, 40 de anexe, 39 de curti, 47 subsoluri/beciuri,…

- Pe doua drumuri din județul Hunedoara ar fi putea realizate perdele forestiere. Este vorba de DN 7 și DN 68A. Numai ca de realizarea acestei investiții in județ se vorbește de vreo 4 ani. “Pentru județul Hunedoara s-a prevazut realizarea unei suprafețe de 5,4 ha care protejeaza pe o lungime…

- Guvernul va aproba in sedinta de marti acordarea cu titlu gratuit a unor cantitati de produse ca ajutoare umanitare interne de urgenta, pentru protectia populatiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Teleorman si Vrancea. Tot marti, Guvernul va adopta, printr-o hotarare,…