Campionii naționali la rugby și alți cetațeni romani blocați in Africa de Sud din cauza noii tulpini de Covid-19 vor fi aduși in Romania. Un avion a plecat, in noaptea de duminica spre luni, spre Africa de Sud. Romanii ar urma sa ajunga in țara abia marți dimineața. Ministerul de Externe a anunțat ca sunt 39 de romani care vor fi repatriați cu aceasta cursa speciala. Alaturi de aceștia, in aeronava TAROM vor primi locuri și alți cetațeni europeni. Avionul, care are trei echipaje, ar urma sa ajunga inapoi, in țara, marți dimineața. Uniunea Europeana a suspendat legaturile aeriene cu 8 țari din…