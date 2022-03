Mai mulți refugiați din Ucraina, cazați la Mamaia, au făcut curățenie pe plajă din propria inițiativă VIDEO Mai multi refugiați din Odesa, cazați in Mamaia, au curațat singuri plaja din apropierea blocului in care vor locui o perioada. Unul dintre proprietarii blocului in care au fost cazați spun ca cei 20 de refugiați au preluat inițiativa dupa ce au observat mizeria de pe plaja, conform Dobrogea Live. Așa ca au mers și au cumparat, din banii lor, manuși și saci de gunoi și s-au pus pe treaba. Ei au strans cațiva saci cu deșeuri. Cele 20 de persoane fac parte dintr-un grup de 47 de refugiți cazați in blocul din Mamaia. The post Mai mulți refugiați din Ucraina, cazați la Mamaia, au facut curațenie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

