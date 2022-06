Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Guvernul a aprobat in ședința din 11 mai acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina constand in materiale si echipamente de protectie si monitorizare CBRN (riscuri chimice, biologice, radiologice si nucleare. „In data de 11.05.2022, incepand cu ora 13.30, la sediul MAI s-a desfasurat o sedinta…

- Achiziție neașteptata in Romania: Fratii Dragos si Adrian Paval, patronii Dedeman, au devenit acționari la Farmacia Tei și la Bebe Tei. Frații Paval, fondatorii Dedeman, cel mai important lanț de magazine de bricolaj din Romania, au investit intr-un domeniu total diferit: cel al farmaciilor și al magazinelor…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marți, la Romania TV, ca momentan nu se ia in calcul impunerea din nou a restrictiilor, chiar daca numarul infectarilor cu COVID-19 este in crestere. Alexandru Rafila, a precizat ca instaurarea unor noi restrictii in contextul pandemiei de COVID-19…

- Serbia nu se va alatura NATO, deoarece nu poate uita copiii ucisi in timpul agresiunii Aliantei impotriva ei, in 1999, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, la un miting electoral la Kikinda, in Voivodina, la granița cu Romania. „Cred ca Serbia nu trebuie sa adere la NATO. Serbia este o țara…

- Politistii de frontiera au descoperit opt barbati ucraineni pe teritoriul romanesc, toti ajungand in tara noastra dupa ce au trecut inot prin apa raului Tisa, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. “La ore…

- Premierul Nicolae Ciuca, l-a primit, duminica la Palatul Victoria, pe ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid. Acesta este si prim-ministru alternativ, urmand sa preia mandatul la jumatatea anului 2023. Discutiile s-au axat asupra analizei evolutiilor regionale si gestionarii efectelor…