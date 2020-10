Plafonul pentru achiziționarea de echipamente medicale a fost majorat de la 350 de milioane de euro la 1,2 miliarde de euro. Proiectul a fost aprobat in ședința de Guvern de miercuri. Triplarea plafonului pentru achizitia de echipamente medicale din fonduri externe nerambursabile a fost aprobat in ședința de Guvern, a anuntat Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene.Conform ministrului Fondurilor Europene, Ordonanta 43/2020 permitea unitatilor sanitare si autoritatilor publice locale in parteneriat cu unitatile sanitare sa acceseze fonduri externe nerambursabile pentru achizitia de echipamente…