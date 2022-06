Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe data de 14 iunie este sarbatorita Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. La Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș au donat astazi sange zeci de persoane. ”In data de 14 iunie, la nivel mondial se celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Este o zi in care aducem recunoștința…

- Astazi, la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea, zeci de polițiști și civili au venit sa doneze sange și au sarbatorit astfel impreuna Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Reprezentanții centrului, ajutați de Asociația „Hope and Love for Life‟ și sprijiniți de oameni de bine din comunitatea…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, alaturi de celelalte structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au marcat ziua de 14 iunie - Ziua mondiala a Donatorului de Sange, la Centrul de Transfuzie Sanguina din Cluj-Napoca, unde a fost organizata o campanie de donare.Polițiștii…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, in care a lansat un apel la solidaritate pentru cei care au nevoie de sange. Seful Guvernului a mai aratat ca insuficienta stocurilor necesare, accentuata din cauza pandemiei, inseamna interventii chirurgicale vitale…

- 14 iunie este Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Vrei sa ajuți? Mergi și doneaza! Toti cei care vor si pot salva vieti sunt asteptati la Centrul de Transfuzie Sanguina (str. George Coșbuc, nr. 20/C, Baia Mare). Participantii sunt asteptati cu gustari sanatoase si cu doua tombole destinate donatorilor…

- Cu cateva zile inainte de data de 14 iunie, cand se celebreaza in intreaga lume Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești și Primaria Ploiești sunt, din nou, parteneri ai campaniei de donare de sange "BLOOD NETWORK", inițiata de organizatorii festivalului UNTOLD.…

- Marti, 14 iunie, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, toti cei care vor si pot salva vieti sunt asteptati la Centrul de Transfuzie Sanguina (str. George Coșbuc, nr. 20/C, Baia Mare). Participantii sunt asteptati cu gustari sanatoase si cu doua tombole destinate donatorilor de sange, din care una…

- In fiecare an in data de 14 iunie se celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, prilej pentru a crește gradul de conștientizare asupra necesitații condițiilor de siguranța in donarea de sange și a mulțumi donatorilor voluntari de sange pentru gestul lor de a salva vieți fara a aștepta o recompensa…