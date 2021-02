Mai multe boli de piele din cauza stresului provocat de pandemie. Câteva semne importante Medicii specialisti dermatologi trag un semnal de alarma! Intr-un an de pandemie COVID si de restrictii, numarul pacientilor cu afectiuni ale pielii a crescut foarte mult. Teoretic, acesta ar fi cu cel putin de 20- mai mare decat in perioada dinaintea starii de urgenta de anul trecut, dar, in realitate, spun specialistii, numarul ar fi mult mai mare. Stresul in pandemie: mai multe alopecii si acneea tardiva la varste adulte O consecinta a pandemiei asupr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

