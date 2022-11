Stiri pe aceeasi tema

- De maine dimineața, va fi reluata circulația rutiera pe strada Ismail, tronsonul cuprins intre str. București și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in ambele direcții, anunța primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul precizeaza ca strada a fost inchisa incepand cu ziua de vineri, 4 noiembrie, lucrarile fiind…

- In legatura cu acțiunea de protest organizata de Partidul „ȘOR”, in municipiul Chișinau este sistata circulația troleibuzelor pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfint, de la strada Mitropolitul G. B. Bodoni – M. Viteazul. Rutele nr. 1, 4, 5, 8, 22 și 34 sint redirecționate dupa cum urmeaza: spre Buiucani-…

- In perioada 4 - 20 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier pe str. Ismail, tronsonul cuprins intre strazile București și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in ambele direcții, anunța Primaria municipiului Chișinau. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor de reabilitare a str.…

- In perioada 04 - 20 noiembrie, va fi suspendat traficul rutier in Capitala, pe str. Ismail, tronsonul cuprins intre strazile București și bd. Ștefan cel Mare și Sfant, in ambele direcții, informeaza Primaria municipiului Chișinau .

- Poliția a fost sesizata de un barbat, prin intermediul numarului unic de urgența 112, precum ca la locul intrunirii de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant 73, unde sunt instalate corturile, protestatarii iși satisfac necesitațile fiziologice printre mașini.

- Cele aproximativ 60 de corturi instalate in urma protestului de astazi, 16 octombrie, pe bulevardul Ștefan cel Mare au fost demontate de catre forțele de ordine. Din imaginile video publicate in mediul online putem observa cum sute de mascați dau buzna in centru Capitalei pentru a ridica corturile,…

- Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Chișinau, porțiunea dintre Sfatul Țarii și Maria Cebotari, este blocat de protestatarii Șor, cu susținerea pe fața a primarului pro-rus Ivan Ceban (ex-comunist, ex-socialist). Asta dupa ce astazi au fost instalate inca 100 de corturi pe bulevard, de catre protestatarii…

- Un barbat de 37 de ani și-a taiat venele chiar in centrul Capitalei, la intersectia bd. Stefan cel Mare si Sfant colt cu strada M. Cebotari. S-a intamplat joi seara, in jurul orei 19:10.Potrivit poliției, barbatul era in stare de ebrietate și a mai avut astfel de tentative.