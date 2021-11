Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 80% dintre persoanele private de libertate din cadrul Penitenciarului de Maxima Siguranta Giurgiu s-au vaccinat cu schema completa impotriva COVID-19, iar in prezent niciun detinut din unitate nu este infectat cu virusul SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. "In prezent, in Penitenciarul…

- Thailanda a adaugat 17 noi țari pe lista statelor ale caror cetațeni complet vaccinați pot vizita statul asiatic fara a mai fi nevoiți sa stea in carantina, iar Romania se afla pe aceasta lista, scrie Bangkok Post. Autoritațile spera la o revigorare a turismului, care se apropie de varful sezonului…

- Un numar de 40.000 de doze de vaccin anti-HPV au fost achiziționate in 2021 de catre Ministerul Sanatații. Pana la sfarșitul lunii septembrie, au fost utilizate 12.698 de doze de vaccin. Restul de 27.302 de doze de vaccin se afla in cabinetele medicilor de familie (12.860 doze) și in stocurile direcțiilor…

- Statistica INSP: Cați romani vaccinati anti-COVID cu schema completa au murit de la debutul campaniei de vaccinare Statisticile centralizate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) arata faptul ca din 27 decembrie 2020, de cand a inceput campania de vaccinare anti-COVID-19 si pana la finalul…

- Tara vecina a vaccinat mult mai multa populatie comparativ cu Romania, indiferent de varsta. Ungaria a vaccinat 56- din populatie cu schema completa si 58- cu o singura doza. Romania a vaccinat 26- din populatie cu schema completa si 27- din populatie cu o singura doza. Citeste mai mult pe newsweek.ro

- Medicul Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca in Romania s-a inregistrat al doilea deces la un pacient infectat cu tulpina Delta si vaccinat cu schema…

- Un numar de 14.757 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.425 reprezinta prima doza, iar 4.332 doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Valeriu Gheorghita: 19 persoane infectate cu varianta Delta au murit, iar una dintre ele era vaccinata cu schema completa. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, o crestere a numarului cazurilor de infectare cu tulpina Delta la persoane sub 40 de ani, precizand…