Mai marii Primăriei Gogoşu, telefoane „ultimul răcnet“ din bugetul local Tara arde si mai marii Primariei Gogosu, din Mehedinti, tocmai si-au cumparat, din bani publici, trei telefoane iPhone. Si nu orice model, ci cel mai nou si mai performant – iPhone 14 Pro Max. Reprezentantii considera ca au meritat un astfel de telefon, dupa investitiile facute in comuna. Paradoxal este faptul ca primarul si viceprimarul cu pot comunica intre ei, la telefon, chiar si dupa ce si-au cumparat telefoanele de ultima generatie. Primaria a aruncat cu banii pentru telefoane Achizitie de isprava pe banii oamenilor din comuna mehedinteana Gogosu. Edilii si-au dat seama ca doar un Iphone… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

