Mai este aurul o visterie sigură în perioade de război? Contractele futures pe aur au atins miercuri cel mai ridicat nivel din iulie, in condițiile in care conflictul geopolitic s-a intensificat in Orientul Mijlociu. Aurul ar putea tranzacționa pana la 1960 de dolari pe uncie, pe masura ce razboiul dintre Israel și Hamas se poate extinde și speranțele pentru discuții diplomactice se estompeaza. Amenințarea de […] The post Mai este aurul o visterie sigura in perioade de razboi? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

