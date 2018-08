Mai e de muncit cu jucătorii de la UTA Apararea a fost, ca de fiecare data in ultimii ani, „calcaiul lui Achile”. Nu e nicio surpriza, știam ca acolo vor fi probleme. Iar Daco Getica a știut acest lucru și a profitat din plin. La primul gol, Copaci a fost depașit de situație, dupa care a facut henț, iar din lovitura libera rezultata mingea a ajuns la Voicu, acesta umilindu-l pe Benga.

La golul doi, mai mulți jucatori ai UTA-ei s-au uitat doar cum manevreaza mingea doi jucatori ai gazdelor, unul dintre ei, Stanescu, reușind apoi o execuție de maestru, cu care l-a surprins și pe Bodea.

In partea secunda, revenirea in joc… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

