- Iesenii pot vizita expozitia „Tierra del Fuego. Expedicion Popper" pana pe 16 octombrie 2022. Aceasta este organizata de Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" din Iasi. Proiectul expozitional este realizat sub egida Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași va invita sa vizitați, in perioada 7 septembrie – 16 octombrie 2022, expoziția ”Tierra del Fuego. Expedicion Popper”, un proiect expozitional realizat sub egida Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din Romania „Wilhelm…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, la Palatul Culturii, in perioada 6 – 25 septembrie 2022, expoziția de arte vizuale „Despre negru”, semnata de artistul plastic Petru LUCACI. Petru Lucaci (n. 1956, in Arad) este un artist, educator, curator și manager…

- Iesenii pot vizita expozitia de obiect, decolaj si instalatie „Des Veliri", realizata de artistul Ioan Burlacu, in perioada 16 august-26 septembrie 2022, la Galeria de Arta Dana din Iasi. Deschiderea expozitiei a avut loc ieri, 16 august, incepand cu ora 18, si este curatoriata de Smaranda Bostan si…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași va invita sa vizitați, in perioada 2 – 31 august 2022, expozitia de pictura, grafica și desen „Șapte viziuni ale ochiului launtric”, semnata de artistul Traian Postolache. Artistul plastic radautean Traian Postolache s-a nascut pe…

- Consiliul National al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) a organizat in prima parte a anului 2022, in toate regiunile tarii, o serie de cursuri de dialog social ce au avut ca principal scop pregatirea IMM-urilor si cresterea gradului de implicare al acestora in domeniul dialogului social. Astfel, 10 antreprenori…

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania – Filiala Iași, organizeaza in perioada 20 – 31 iulie 2022, Expoziția „Universul naturii”, semnata de Carmen Mogoș. Vernisajul va avea loc miercuri, 20 iulie…

- Finalul de an universitar aduce o noua generație de artiști ai Universitații “George Enescu” din Iași. Ne-am obișnuit cu proiectele pline de imaginație și indrazneala, iar anul acesta, expoziția absolvenților de anul acesta de la Secția Foto Video reprezinta o noua confirmare. Ioana Soreanu: O noua…