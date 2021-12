Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” va invita la ediția de Craciun a „Portativului Tanarului Artist”: Concert de Colinde „Juvenes Ecclesiae. Magie de Craciun la Palat”, care va avea loc vineri, 17 decembrie 2021, ora 18.30, in Sala „Henri Coanda”…

- Duminica, 19 decembrie, de la 19.00, la Palatul Cultural Blaj va avea loc un concert de colinde susținut de orchestrele reunite ale Centrului de Cultura „Augustin Bena” (orchestra de camera și ansamblul folcloric) și invitații speciali. Vor interpreta colinde tradiționale Mariana Anghel, Leontina Farcaș,…

- 19 decembrie| Concert de Colinde la Palatul Cultural Blaj: Orchestra Centrului de Cultura „Augustin Bena” va vesti sosirea sarbatorilor de iarna 19 decembrie| Concert de Colinde la Palatul Cultural Blaj: Orchestra Centrului de Cultura „Augustin Bena” va vesti sosirea sarbatorilor de iarna Duminica,…

- Duminica, 19 decembrie, de la 19:00, la Palatul Cultural Blaj va avea loc un concert de colinde susținut de orchestrele reunite ale Centrului de Cultura „Augustin Bena” (orchestra de camera și ansamblul folcloric) și invitații speciali. Vor interpreta colinde tradiționale Mariana Anghel, Leontina Farcaș,…

- Parintele Constantin Necula a vorbit despre sarbatorile de iarna, credința, tradiții si felul in care acestea au trecut testul timpului. Intrebat, la Antena 3, cum vede lumea de acum, daca este pregatita pentru colinde si pentru a sarbatori cum se cuvine Craciunul, parintele Constantin Necula a raspuns…

- Atelierele „In lumea poveștilor muzicale” revin in Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii din Iași, in fiecare sambata, de la orele 16.00, cu lecturi din volume semnate de Cristina Andone și aparute in colecția „Povești din Padurea Muzicala” (Editura „Nemi”). Recomandate copiilor cu varsta de…

- Proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat va avea loc vineri, incepand cu ora 10.00. Proba scrisa se va desfasura in format fizic.In structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitatile…

- Colegiul National „Fratii Buzesti” din Craiova va fi centrul special pentru proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile scolare din Dolj. Vor fi amenajate 26 de sali de examen in care sunt asteptati 378 de candidati, vineri, 15…