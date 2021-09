Stiri pe aceeasi tema

Targul Meșterilor Populari, ediția a XIX-a, și-a deschis porțile, in perioada 4-8 septembrie 2021, Parcul Chindia din Targoviște

Au debutat Zilele Cetații Targoviște,și tradiția s-a pastrat,primul eveniment care a deschis suita de manifestari,a fost Salonul Editorial „Ion Heliade Radulescu"

Targul Meșterilor Populari, ediția a XIX-a, intre 4-8 septembrie 2021, in Parcul Chindia,unde puteți gași frumusețea inegalabila a portului popular romanesc

Cinematograful "Independența" va fi inaugurat de Zilele Cetații Targoviște, potrivit anunțului facut de primarul Cristian Daniel Stan

ISU Dambovița: Doua anexe și mai multe curți au fost inundate in Municipiul Targoviște, zona Romlux, pe strazile Zorilor și Ialomiței. De asemenea, a fost inundat pasajul de trecere pe sub calea ferata de la Romlux. Pentru gestionarea situațiilor produse acționeaza echipaje de pompieri de la Detașamentul…

EURO 2020, 17 iunie,partida Ucraina - Macedonia de Nord de la ora 16:00,pe Arena Naționala, traficul rutier se va restrictiona gradual, incepand cu ora 7.00, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune

Deputatul PSD Dambovița, Carmen Holban a afirmat in cadrul unei conferițe de presa ca " nu exista nicio diferența intre tandemul Basescu-Boc și menajul politic Iohannis-Orban-Cițu"

Pe 10 iunie 2021, eclipsa de Soare inelara, fiind a 16-a eclipsa din secolul XXI și va putea fi vazuta și din Romania, insa numai dintr-o anumita regiune a țarii