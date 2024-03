Prognoza meteo pentru 3 martie 2024 Prognoza meteo pentru 3 martie 2024, cerul va fi variabil, cu innorari temporare pe parcursul zilei și pe alocuri ploi slabe The post Prognoza meteo pentru 3 martie 2024 first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru luni, 26 februarie 2024, la Targoviște: 14 grade Celsius,precipitații: 0%, umiditate: 62%, vant: 16 km/h. Cerul va fi variabil si doar izolat, ziua, vor fi ploi slabe. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Prognoza meteo pentru 18 februarie 2024, cerul va avea innorari, in general persistente in centru, est și sud și temporare in restul teritoriului. The post Prognoza meteo pentru 18 februarie 2024 first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo miercuri, 24 ianuarie 2024, Targoviște: 0 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 90%, Vant: 10 km/h The post Prognoza meteo miercuri, 24 ianuarie 2024 first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru 17 ianuarie 2024, vor aparea primele semne ca vremea incepe sa se incalzeasa treptat in cea mai mare parte a Romaniei. Targoviște: 5 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 51%, Vant: 6 km/h Cerul o sa fie variabil pe tot parcursul zilei de miercuri, precipitații sub forma…

- Prognoza meteo pentru vineri, 12 ianuarie 2024, vremea se menține geroasa dimineața, in special in centru și in estul teritoriului, in timp ce la amiaza vantul va sufla slab și moderat, iar cerul va deveni innorat. Targoviște: 2 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 71%, Vant: 11 km/h Temperaturile…

- Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024, Targoviște: 12 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 61%, Vant: 16 km/h. The post Prognoza meteo pentru vineri, 5 ianuarie 2024 first appeared on Partener TV .

- Prognoza meteo pentru 29 decembrie 2023: Cerul va fi mai mult noros, iar incepand cu orele serii precipitațiile se vor extinde treptat The post Prognoza meteo pentru 29 decembrie 2023: Cerul va fi mai mult noros, iar incepand cu orele serii precipitațiile se vor extinde treptat first appeared on Partener…

- Prognoza meteo pentru sambata, 9 decembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru aceasta perioada, The post Prognoza meteo pentru sambata, 9 decembrie. first appeared on Partener TV .