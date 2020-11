Magazinul de optică Lensa deschide un nou magazin, la Braşov şi anunţă reduceri de până la 80% de Black Friday ”Lensa.ro, magazin online de optica fondat in 2013, a deschis un nou magazin specializat, la Brasov, cu un spatiu de vanzare de 140 de metri patrati. Acesta este al saptelea showroom din retea” a anuntat compania. Anul acesta, magazinul romanesc de optica Lensa.ro a mai inaugurat patru showroom-uri, in orasele Timisoara, Iasi, Constanta si Craiova. Cu noul magazin de la Brasov, totalul investitiilor din Romania ajunge la 450.000 euro. Doua cabinete de consultatii oftalmologice si peste 1.000 de perechi de ochelari sunt expuse pe rafturile noului magazin din Brasov. "Am deschis magazinul de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

