Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a transmis, joi, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei sesizari primite la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti (CPCMB), o echipa de control a verificat magazinul Starbucks, apartinand operatorului economic Amrest Coffee SRL, situat in Bucuresti Mall, din Sectorul…

- Magazinul Starbucks din Bucuresti Mall Vitan a fost inchis temporar de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), dupa ce au fost gasite vitrine neigienizate, gratare cu urma de rugina si placi de gresie fisurata sau sparta, informeaza News.ro.O echipa de control ANPC…

- In urma unei sesizari primite la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Municipiul Bucuresti CPCMB , o echipa de control a desfasurat o actiune de verificare la magazinul Starbucks, apartinand operatorului economic Amrest Coffee SRL, situat in Bucuresti Mall, din sectorul 3 al Capitalei.Potrivit…

- Protectia Consumatorilor a facut un control la un operator economic ce presta servicii de catering. Echipele de control au descoperit materii prime cu data limita de consum depasita, utilizarea unor agregate frigorifice neigienizate, cu gratare cu rugina. ANPC a transmis, marti, printr-un comunicat…

- Mini Club Dumbo Kids a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor(ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe produse expirate și mizerie. Inspectorii ANPC au mers in control la Asociatia Elmali /Mini Club Dumbo Kids (after school), din Sectorul 2 al Capitalei, in urma unei sesizari…

- Un after school din Bucuresti a fost inchis de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor dupa ce au fost gasite produse expirate, mizerie, iar blocul alimentar functiona fara autorizatie sanitar-veterinara. De asemenea, in acest caz a fost sesizat Serviciul de Investigare a Criminalitatii…

- Cele mai mari lanțuri de restaurante fast food din Romania fura ca in codru. Cel mai mult la gramajul carotfilor și la sucuri. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Municipiul București (CPCMB) a desfașurat, in primele zile ale acestui an, acțiuni de control la doua cunoscute lanțuri de fast-food…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a fost amendata cu 10.000 de lei de catre Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor din Capitala (CPCMB), in urma controalelor derulate pornind de la reclamatiile unei asociatii de proprietari din sectorul 3. Controalele au fost efectuate in perioada…