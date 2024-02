Stiri pe aceeasi tema

- Productia de titei din SUA va creste la 13,21 milioane de barili pe zi (bpd) in acest an, a declarat EIA in cadrul sau Short-Term Energy Outlook (STEO). Anterior, EIA estimase ca productia de titei va creste anul acesta cu 290.000 bpd. In decembrie, s-a estimat ca productia de titei din SUA a atins…

- Armata Statelor Unite a efectuat luni un atac impotriva a doua vehicule de suprafata explozive Houthi fara echipaj in Yemen, a declarat Comandamentul Central al SUA, potrivit CNN. Vehiculele „reprezentau o amenintare iminenta” la adresa navelor marinei americane si a navelor comerciale din regiune,…

- Rebelii houthi din Yemen au lansat trei rachete asupra a doua nave de marfa sub pavilion american in Marea Rosie, informeaza Rador Radio Romania.Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat ca una dintre rachete a aterizat la aproximativ 100 de metri de vasele-container, in timp ce celelalte doua…

- Rebelii din Yemen au revendicat luni un atac asupra unei nave cargo americane in Golful Aden, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Rebelii houthi "au efectuat o operatiune militara care a vizat o nava americana in Golful Aden, cu o serie de rachete navale adecvate", a anuntat purtatorul lor de cuvant,…

- Maersk, cea mai mare companie de transport maritim din lume, a anunțat ca va sista toate transporturile prin Marea Roșie/Golgul Aden, dupa atacurile rebelilor Houthi asupra navelor sale.”Am luat decizia de a intrerupe toate tranzitele prin Marea Rosie/Golful Aden pana la o noua notificare”, a spus…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in februarie au scazut cu 1,3%, la 78,58 dolari pe baril, in tranzactii reduse inainte de expirarea lor iminenta, in timp ce contractul mai activ pentru luna martie a scazut cu 1,53 de centi, sau cu aproximativ 1,9%, la 78,01 dolari pe baril. Contractele…

- ”In urma incidentului aproape de accident care a implicat Maersk Gibraltar de ieri si a unui alt atac asupra unui vas container astazi, am instruit toate navele Maersk din zona care trebuiau sa treaca prin stramtoarea Bab al-Mandab sa-si intrerupa calatoria pana la un nou ordin”, a declarat compania…

- Israelul a anuntat, duminica, ca rebeli houthi din Yemen au capturat o nava cargo detinuta de britanici si operata de japonezi in sudul Marii Rosii, descriind incidentul drept un "act de terorism iranian" cu consecinte asupra securitatii maritime internationale, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Rebelii…