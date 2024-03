Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane au lovit luni trei nave fara pilot si doua rachete de croaziera in interiorul Yemenului, precum si o drona de atac deasupra Marii Rosii, care reprezentau o "amenintare iminenta" pentru navele din zona, a anuntat armata, potrivit France24, citat de news.ro. Gruparea Houthi din Yemen,…

- Statele Unite au desfasurat luni o noua lovitura impotriva rebelilor houthi din Yemen, care a vizat doua drone navale de suprafata incarcate cu explozibili, a anuntat armata americana, pe fundalul unei conflagratii regionale legate de razboiul din Fasia Gaza, transmite AFP. Fortele americane si-au inmultit…

- Statele Unite au desfasurat luni o noua lovitura impotriva rebelilor houthi din Yemen, care a vizat doua drone navale de suprafata incarcate cu explozibili, a anuntat armata americana, pe fundalul unei conflagratii regionale legate de razboiul din Fasia Gaza, transmite AFP. Fortele americane si-au inmultit…

- Armata americana a anuntat miercuri ca a distrus zece drone de atac si un post de comanda terestru apartinand rebelilor houthi sustinuti de Iran, in cadrul unor atacuri in Yemen, anunta AFP, conform news.ro.Aceste drone "reprezentau o amenintare iminenta la adresa navelor comerciale si navale americane…

- Rebelii din Yemen au revendicat luni un atac asupra unei nave cargo americane in Golful Aden, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Rebelii houthi "au efectuat o operatiune militara care a vizat o nava americana in Golful Aden, cu o serie de rachete navale adecvate", a anuntat purtatorul lor de cuvant,…

- Forțele navale americane și britanice au doborat marți 21 de drone și rachete trase de Houthis din Yemen catre caile maritime internaționale din sudul Marii Roșii, au anunțat Statele Unite, potrivit Reuters. Forțele navale americane și britanice au doborat 21 de drone și rachete trase de Houthis din…

- Fortele americane si britanice au doborat 21 de drone si rachete trase de houthi din Yemen marti in sudul Marii Rosii in directia coridoarelor de transport international, a anuntat Comandamentul Central al armatei Statelor Unite in Orientul Mijlociu (Centcom), transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Armata americana a distrus marti in Marea Rosie 12 drone si cinci rachete de atac lansate de houthi, un grup rebel din Yemen sustinut de Iran care spune ca a vizat un vas, precum si Israelul, noteaza AFP, scrie Agerpres. Statele Unite patruleaza regiunea considerata strategica pentru comerțul global…