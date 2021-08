Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat a emis coduri galben si portocaliu de canicula, ploi torentiale, vijelii si grindina pentru intervalul 4 - 5 august. Astfel, pentru data de 4 august sunt valabile urmatoarele avertizari: cod portocaliu de vijelii si grindina si cod galben de ploi torentiale (cu acumulari de precipitatii de pana la 20 mm/h) in Comunitatea Catalonia, cod galben de canicula (cu temperaturi de pana la 38 grade C) pentru Comunitatea Valenciana. Pentru 5 august…