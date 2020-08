Stiri pe aceeasi tema

- Un ajutor militar al Rusiei in Belarus ar constitui ''o invazie'', a declarat luni ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, dupa ce Moscova a anuntat ca ii va oferi sprijin militar liderului belarus Aleksandr Lukasenko daca va fi necesar, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Belarus si Ucraina au convenit sa-si intareasca verificarile la granita si sa-si extinda cooperarea frontaliera, dupa ce in apropiere de Minsk au fost arestati miercuri peste 30 de presupusi mercenari rusi, inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, a anuntat Ministerul de Externe belarus, citat…

- Beijingul l-a convocat pe ambasadorul Statelor Unite Terry Branstad in semn de protest fata de sanctiuni anuntate de Washington ca represalii fata de ”represiunea” exercitata de China in teritoriul semiautonom chinez Hong Kong si a amenintat ca urmeaza sa impuna sanctiuni Statelor Unite, relateaza…

- Ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, a avertizat, luni, ca decizia de condamnare a fostului militar american Paul Whelan la 16 ani de inchisoare in Rusia risca sa afecteze relatiile bilaterale, anunța MEDIAFAX.Decizia ar putea afecta relatiile bilaterale, a declarat ambasadorul…

- Ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, a avertizat, luni, ca decizia de condamnare a fostului militar american Paul Whelan la 16 ani de inchisoare in Rusia risca sa afecteze relatiile bilaterale.Decizia ar putea afecta relatiile bilaterale, a declarat ambasadorul John Sullivan, citat…

- Ministerul de Externe danez a anuntat miercuri ca l-a convocat pe ambasadorul saudit la Copenhaga dupa inculparea pentru terorism a liderilor unui grup separatist arab iranian care locuiesc in Danemarca si care sunt suspectati ca ar fi primit fonduri de la Arabia Saudita, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Politia…

- Ministerul rus de Externe apreciaza ca noua initiativa egipteana de pace in Libia, propusa de Egipt - este necesar sa fie principalul forum de discutii in vederea discutarii viitorului tarii, relateaza Reuters.Acest plan ar putea reprezenta o baza in vederea unor negocieri intre partile din…

- O masina a intrat in terasa unei cafenele de la Gennep, un oras situat in sud-estul Olandei, si a ranit sase persoane - una grav -, a anuntat politia olandeza care a precizat ca l-a arestat pe soferul vehicului, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Circumstantele incidentului erau necunoscute…