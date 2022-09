MAE: România nu recunoaşte aşa-zisele ‘referendumuri’ Romania reitereaza condamnarea, in termenii „cei mai fermi”, a asa-ziselor „referendumuri” desfasurate in perioada 23 – 27 septembrie in regiunile ocupate ilegal de trupele ruse in Ucraina, cu implicarea si sprijinul nemijlocite ale fortelor de ocupatie ruse, ale caror rezultate finale au fost anuntate miercuri, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). „Romania nu recunoaste rezultatele acestor asa-zise ‘referendumuri’, care sunt ilegale si ilegitime. Ele reprezinta o incalcare grava a dreptului international si, prin urmare, nu produc niciun fel de efect juridic”, puncteaza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

