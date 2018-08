Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, miercuri, ca unul dintre romanii declarati morti in urma prabusirii podului din apropierea orasului Genova, Italia, este de fapt in viata, insa este internat in spital in coma profunda de gradul IV.

- Marisan Roșca, unul dintre romanii care fusese identificat printre persoanele moarte in urma tragediei din Genova, traiește. Familia barbatului a oferit detalii cu privire la ceea ce s-a intamplat, dar și cu privire la starea actuala de sanatate a barbatului.CITEȘTE ȘI: 10 reguli ale medicinei…

- Cumnata lui Marian Roșca, barbatul roman despre care s-a vorbit ca ar fi murit in urma prabușirii podului din Genova spune ca autoritațile italiene au informat greșit familia Roșca cu privire la moartea lui Marian Roșca. Barbatul traiește, dar este ținut in viața doar de aparate, potrivit spynews.ro.…

- Un român a fost identificat printre persoanele decedate dupa prabușirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia, în apropierea orașului Genova, anunța Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care precizeaza ca operațiunile de scoatere a victimelor de sub darâmaturi sunt în…

- Doi romani au fost identificati printre persoanele decedate in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de Genova, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care adauga ca, avand in vedere...

- In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:In urma demersurilor echipei consulare mobile aflata…

- Zeci de pompieri si medici au scotocit muntii de asfalt sfaramat in care s-a transformat viaductul Morandi din Genova. Au folosit caini, excavatoare, elicoptere, drone si camere cu termoviziune in speranta ca vor mai gasi supravietuitori sub daramaturi. Premierul Italiei a fost aseara in zona tragediei…

